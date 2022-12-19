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В Нальчике прошла матчевая встреча по дзюдо между командами Москвы и КБР

В Нальчике прошла матчевая встреча по дзюдо между командами Москвы и КБР

19.12.2022 | 17:08
Мастер спорта международного класса Аслан Камбиев был одним из самых ярких дзюдоистов-тяжеловесов последних лет, отметили на торжественном открытии соревнований в его честь. Он принес российской сборной множество медалей с международных турниров. Это был человек большой души, всегда открытый для друзей. Жизнь спортсмена трагически оборвалась в марте нынешнего года. Встречу памяти организовали между командами клуба “Самбо-70” /Москва/, в рядах которого выступал Аслан Камбиев, и “Локомотивом” из Нальчика. Проходила она в формате “стенка на стенку”. В каждой из пяти весовых категорий на татами вышли по два представителя клубов. Первая матчевая встреча дзюдоистов состоялась летом в столице страны. Тогда выиграли москвичи со счетом 11:3. В этот раз хозяевам площадки нужен был реванш. В составе команды “Локомотив” под руководством заслуженного тренера России Залима Гаданова – чемпионы страны нынешнего года Ислам Шогенов и Идар Бифов. Они внесли свою лепту в успех своего клуба. В этой матчевой встрече удача была на стороне спортсменов из Кабардино-Балкарии: “Локомотив” выиграл у “Самбо-70” со счетом 7:3. Впереди новые встречи, которые не только дают возможность продемонстрировать высокие спортивные результаты, но и позволяют завести новых друзей   https://t.me/vestikbr
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