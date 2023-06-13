В Нальчике прошла конференция, посвященная 85-летию Салиха Гуртуева

Автор более 20-ти книг, а также переводчик классики... Благодаря Гуртуеву, произведения Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина зазвучали на балкарском… Писатель перевел на родной язык знаменитую поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре», издал «Антологию кабардинской поэзии» на балкарском в собственных переводах. А в 2009-м основал и возглавил Клуб писателей Кавказа. На конференцию приехали участники Клуба из Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Дагестана, Чечни. Пригласили и школьников, они читали произведения Салиха Гуртуева. (показать книгу желтенькую, в твердой глянцевой обложке) Здесь же представили недавно изданную книгу «Есть родина, и, значит, счастье есть». В нее вошли стихи победителей конкурса гражданской поэзии, который организовал Клуб писателей Кавказа.