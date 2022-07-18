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В Нальчике прошла конференция КПРФ “Кабардино-Балкария: столетний рубеж”

В Нальчике прошла конференция КПРФ “Кабардино-Балкария: столетний рубеж”

18.07.2022 | 16:59
Больше 200 коммунистов со всей республики съехались в Нальчик для участия в конференции “Кабардино-Балкария: столетний рубеж”. Для всех жителей юбилей республики – это не только знаменательная дата, но и возможность осмыслить прошлое, говорили выступавшие. Межнациональный и межконфессиональный мир, добрососедские отношения и согласие – отличительные черты Кабардино-Балкарии, которые следует укреплять и в будущем. Дальнейшей консолидации общества способствуют изучение и популяризация богатейшего историко-культурного наследия народов, живущих в республике, прозвучало на конференции. Пройденный республикой путь – это превращение Кабардино-Балкарии в экономически развитый индустриально-аграрный регион, жители которого уверенно смотрят в будущее, резюмировали участники форума.   https://t.me/vestikbr
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