В Нальчике прошла конференция «Детей войны»: итоги работы за 4 года и планы на 2026 год

В Нальчике прошла отчетно-выборочная конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны». На встрече подвели итоги работы за четыре года, утвердили новый состав правления и наметили планы на 2026-ой.
Общероссийскую общественную организацию «Дети войны» создали в 2012 году депутаты Госдумы от партии КПРФ. Главная цель объединения – помощь в защите прав и интересов поколения военных лет при решении социальных, правовых, медицинских и жилищно-бытовых проблем.
Региональные отделения действуют сегодня во всех регионах страны, в том числе и в Кабардино-Балкарии. Итоги работы республиканского филиала за 4 года подвели на отчетно-выборной конференции в Нальчике.
Руководитель регионального отделения КПРФ Борис Паштов напомнил участникам встречи, что в апреле прошлого года парламент принял закон о детях войны в Кабардино-Балкарии. Нормативный документ гарантирует этой категории граждан ряд мер социальной поддержки, в том числе внеочередное оказание медицинской помощи по программе госгарантий и преимущественное право на различные формы социального обслуживания, включая помощь на дому. На отчетно-выборной конференции также подвели итоги работы регионального отделения «Детей войны» за 4 года.
На конференции также прозвучали доклады руководителей муниципальных отделений общественной организации «Дети войны».
В тот же день участники конференции избрали делегатов от Кабардино-Балкарии на 4-ый съезд «Детей войны». Пройдет он в мае в Москве. В завершение самым активным участникам организации вручили почетные грамоты.
https://t.me/vestikbr