Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике прошла конференция «Детей войны»: итоги работы за 4 года и планы на 2026 год

04.04.2026 | 10:40
В Нальчике прошла отчетно-выборочная конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны». На встрече подвели итоги работы за четыре года, утвердили новый состав правления и наметили планы на 2026-ой. Общероссийскую общественную организацию «Дети войны» создали в 2012 году депутаты Госдумы от партии КПРФ. Главная цель объединения – помощь в защите прав и интересов поколения военных лет при решении социальных, правовых, медицинских и жилищно-бытовых проблем. Региональные отделения действуют сегодня во всех регионах страны, в том числе и в Кабардино-Балкарии. Итоги работы республиканского филиала за 4 года подвели на отчетно-выборной конференции в Нальчике. Руководитель регионального отделения КПРФ Борис Паштов напомнил участникам встречи, что в апреле прошлого года парламент принял закон о детях войны в Кабардино-Балкарии. Нормативный документ гарантирует этой категории граждан ряд мер социальной поддержки, в том числе внеочередное оказание медицинской помощи по программе госгарантий и преимущественное право на различные формы социального обслуживания, включая помощь на дому. На отчетно-выборной конференции также подвели итоги работы регионального отделения «Детей войны» за 4 года. На конференции также прозвучали доклады руководителей муниципальных отделений общественной организации «Дети войны». В тот же день участники конференции избрали делегатов от Кабардино-Балкарии на 4-ый съезд «Детей войны». Пройдет он в мае в Москве. В завершение самым активным участникам организации вручили почетные грамоты.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных