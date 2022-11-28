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В Нальчике прошла историческая игра «Последний трибунал»

В Нальчике прошла историческая игра «Последний трибунал»

28.11.2022 | 10:51
Она посвящена трем судебным процессам над военными преступниками, которые проходили после окончания Второй мировой войны. Участниками игры стали студенты вузов и колледжей республики. Ребята разделились на 10 команд. Свои исторические знания они демонстрировали на площадке медицинского колледжа «Призвание». Командам необходимо изучить историю Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского трибуналов и выполнить задания, в том числе на логику. Игру организовало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». В итоге первое место досталось команде медколледжа «Призвание», на втором - колледж «Строитель», третье поделили студенты аграрного университета и автомобильно-дорожного колледжа.   https://t.me/vestikbr    
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