В Нальчике прошла историческая игра «Последний трибунал»

Она посвящена трем судебным процессам над военными преступниками, которые проходили после окончания Второй мировой войны.
Участниками игры стали студенты вузов и колледжей республики. Ребята разделились на 10 команд. Свои исторические знания они демонстрировали на площадке медицинского колледжа «Призвание». Командам необходимо изучить историю Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского трибуналов и выполнить задания, в том числе на логику.
Игру организовало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». В итоге первое место досталось команде медколледжа «Призвание», на втором - колледж «Строитель», третье поделили студенты аграрного университета и автомобильно-дорожного колледжа.
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