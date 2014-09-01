В Нальчике прошла интеллектуальная игра для школьников и студентов «Эгида»





Проект с форума «Машук» повышает правовую грамотность. Свои знания школьники и студенты проверили в интеллектуальной игре «Эгида». Прошла она в Нальчике в здании Федерации профсоюзов. По сути, это игра настольная. В процессе участники решали самые разнообразные задачи в области права. Доступный для восприятия формат, по мнению организаторов, наиболее эффективен. Автор проекта, студент КБГУ Нурмухамед Этуев, в прошлом году выиграл грант Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». Его проект повышения правовой грамотности молодежи называется Street Law. Инициативу поддержали профсоюзы Кабардино-Балкарии.