В Нальчике прошла ежегодная военная реконструкция «На подступах к Великой Победе»





«На подступах к Великой Победе» — ежегодная военная реконструкция прошла в Нальчике – началась вчера и завершилась сегодня. Организатор – Театр песни КБГУ «Амикс». День, что, по легенде, прожили участники акции – 3 мая 1945-го – 1412-ый день Великой Отечественной. Тогда, 76 лет назад, советские войска освобождали Берлин, а также соседние с ним города. Армии двух фронтов вышли к Эльбе и установили связь с британскими и американскими союзниками. О ходе боевых действий того времени рассказали музейные работники и сотрудники военкомата. Полевой лагерь периода Великой Отечественной развернулся прямо в Атажукинском саду недалеко от городка аттракционов. Прожить сутки в условиях, приближенных к военным: подъем по тревоге в 4 утра, а далее по распорядку – зарядка, завтрак и конкурс песни. В нем участвовали дети из разных районов республики. Собрали их по итогам конкурса, проведенного в интернете. В жюри – известные артисты. Тематика – песни, посвященные войне.