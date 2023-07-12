В Нальчике прошла двусторонняя встреча Юрия Чайки и Казбека Кокова

Глава КБР Казбек Коков в ходе двусторонней встречи с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Яковлевичем Чайкой обсудили вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Кабардино-Балкарской Республики.
Казбек Коков проинформировал Юрия Яковлевича об основных экономических показателях по итогам первого полугодия. Так, собственные доходы республиканского бюджета выросли на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Реальные доходы населения в первом квартале увеличились на 4,5%. С августа вновь, как в 2021-2022 годах, на 10% повысим оплату труда работников бюджетных организаций.
На 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось число официально зарегистрированных безработных — сейчас это 5,5 тысячи человек. При этом количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых продолжает расти и составляет на сегодня 20647 и 65139 человек соответственно. В этой сфере трудятся свыше 106 тысяч жителей республики.
Огромную роль в росте доходов и занятости сыграли национальные проекты, инициированные нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Республика по уровню их исполнения занимает второе место по стране и первое в СКФО. Всего по нацпроектам у нас - 270 объектов. В этом году сдаем 19 крупных объектов, включая 7 школ и поликлинику.
Конечно же, обсудили в Юрием Яковлевичем и вопросы поддержки участников СВО. Продолжаем региональные ежемесячные и единовременные выплаты мобилизованным. Постоянно помогаем нашим ребятам, держим с ними связь. Всего передано 300 тонн гуманитарного груза, специальные технические средства и более 30 автомобилей повышенной проходимости. Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области направили 500 тонн гуманитарного груза - предметы первой необходимости, продукты питания, воду, одежду, детское питание и другое. Эта работа — в приоритете.
https://t.me/vestikbr