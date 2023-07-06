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В Нальчике прошла церемония награждения медалью «За любовь и верность»

В Нальчике прошла церемония награждения медалью «За любовь и верность»

06.07.2023 | 15:41
Испокон веков супружеская верность, забота о детях и представителях старшего поколения являются важнейшими ценностями общества. Закрепил их в праздничном календаре День семьи, любви и верности, который в России отмечают восьмого июля. В канун этого события в мэрии Нальчика решили отметить особые заслуги семейных пар. С момента возникновения в 2008-м у праздника появился узнаваемый символ – ромашка, а также была учреждена специальная награда. За 15 лет около 300 семей, живущих в Нальчике, получили медаль «За любовь и верность». В этом году награды удостоены 20 семей, которые своим трудом, знаниями и активной гражданской позицией заслужили авторитет не только в городе, но и за его пределами. Кандидатов рекомендуют муниципальные власти, а награждение проводят на региональном и федеральном уровнях. Помимо медалей, лауреаты получают ценные подарки. Тех, кого отметили сегодня в торжественной обстановке, пожелали молодым супругам быть терпимыми, ценить и уважать друг друга. Сегодня в Кабардино-Балкарии живут около 13 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются больше 40 тысяч детей. Действующая в республике система социальной поддержки семей включает полтора десятка направлений.   https://t.me/vestikbr
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