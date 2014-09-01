В Нальчике прошла церемония награждения медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом»





Сегодня в Нальчике вручали профсоюзные медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Их удостоены 20 жителей республики. Среди награжденных – Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Памятную медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» учредил Профсоюз работников здравоохранения страны. Было это в июле прошлого года. Вручают ее тем, кто сражается за жизнь и здоровье россиян, а также содействует в этом нелегком деле. Наград удостоены представители органов власти республики, медицинские и иные работники, которые выполняли обязанности в «красной» зоне. Многие из них – и сейчас на «боевом» посту.