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В Нальчике прошла большая ярмарка вакансий

В Нальчике прошла большая ярмарка вакансий

25.10.2022 | 22:14
Нальчанка Ольга Шерстова – в поисках работы. Зарегистрировалась на бирже труда. Говорит, объявление о ярмарке вакансий увидела в Центре занятости… Сегодня в Государственном концертном зале тем, кто нуждается в трудоустройстве, предоставили больше полутысячи возможностей. Главное преимущество площадки – прямой диалог с потенциальными работодателями из самых разных сфер экономики. Работу предлагали и государственные организации, и частные предприятия. К примеру, в одном из санаториев необходимы самые разные специалисты – от горничных до медперсонала. Штат расширяют из-за того, что поток туристов в республику увеличился. Ищут людей, готовых искренне проявлять гостеприимство. Участникам ярмарки вакансий рассказали и о программах профессионального обучения и переподготовки. Они рассчитаны на людей до 35 лет, тех, кто не работал после школы, пенсионеров, женщин в отпуске по уходу за ребенком... Отдельное направление – работа с соискателями, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Вакансии для них могут подобрать, учитывая медицинские показания. В Республиканском центре труда, занятости и соцзащиты, который организовал акцию, сообщили, что ярмарки вакансий собираются проводить и в будущем.   https://t.me/vestikbr
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