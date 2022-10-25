В Нальчике прошла большая ярмарка вакансий

Нальчанка Ольга Шерстова – в поисках работы. Зарегистрировалась на бирже труда. Говорит, объявление о ярмарке вакансий увидела в Центре занятости… Сегодня в Государственном концертном зале тем, кто нуждается в трудоустройстве, предоставили больше полутысячи возможностей. Главное преимущество площадки – прямой диалог с потенциальными работодателями из самых разных сфер экономики.
Работу предлагали и государственные организации, и частные предприятия. К примеру, в одном из санаториев необходимы самые разные специалисты – от горничных до медперсонала. Штат расширяют из-за того, что поток туристов в республику увеличился. Ищут людей, готовых искренне проявлять гостеприимство.
Участникам ярмарки вакансий рассказали и о программах профессионального обучения и переподготовки. Они рассчитаны на людей до 35 лет, тех, кто не работал после школы, пенсионеров, женщин в отпуске по уходу за ребенком...
Отдельное направление – работа с соискателями, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Вакансии для них могут подобрать, учитывая медицинские показания. В Республиканском центре труда, занятости и соцзащиты, который организовал акцию, сообщили, что ярмарки вакансий собираются проводить и в будущем.
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