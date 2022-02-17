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В Нальчике прошла акция в поддержку российских олимпийцев

В Нальчике прошла акция в поддержку российских олимпийцев

17.02.2022 | 22:16
Мудранов Беслан, Мурат Карданов, Хаджимурат Аккаев, Билял Махов, Мария Ласицкене… На аллее в центре Нальчика установлены таблички с именами чемпионов и призеров Олимпийских игр из Кабардино-Балкарии. Все они в разные годы принесли славу нашей стране. Именно здесь сегодня организовали шествие спортсменов с флагами. Поддержать российских атлетов пришли и дети, и пожилые. Они пробежали дистанцию сто метров. Удачи в Пекине желали воспитанники республиканских спортивных школ, да и просто любители здорового образа жизни. Камила Валиева – 15-летняя российская фигуристка, которая выступает в одиночном катании. Голоса большинства участников отданы именно ей. Медали и дипломы – на память о сегодняшней встрече. В копилку попадут и совместные фото тех, кто «болеет за наших».
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