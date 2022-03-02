В Нальчике прошла акция «Своих не бросаем»

«Своих не бросаем» … Именно так назвали акцию, которая прошла сегодня в Нальчике. Возле Кабардино-Балкарского госуниверситета собралось больше 300 студентов. Все они прибыли, чтобы поддержать исторические решения президента России, направленные на защиту ее интересов. Участники акции прошли колонной, держа в руках флаги страны и республики. «Мы – команда президента», «Своих не бросаем» - слова, выражающие суть происходящего. Их можно было увидеть и на футболках, и на огромных баннерах. Еще один способ выразить сегодняшние свои мысли и чаяния – автопробег по улицам Нальчика. На площади перед ипподромом молодые люди с активной гражданской позицией организовали флешмоб: выстроились буквой Z, которая сейчас используется для маркировки российской военной техники, и развернули флаги – Кабардино-Балкарии и России.