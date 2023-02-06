В Нальчике прошла акция “Свеча памяти”

“Свеча памяти” - так назвали патриотическую акцию, которую провели в минувшие выходные в Нальчике у монумента воинам-интернационалистам. Посвятили ее Дню вывода советских войск из Афганистана.
Напомним: последние колонны покинули государство в Центральной Азии 15-го февраля 89-го года. А начался конфликт в декабре 79-го.
Свой интернациональный долг в Афганистане выполняли около двух тысяч жителей Кабардино-Балкарии. 54 из них погибли, больше трехсот умерли уже в мирное время. Почтить память воинов-афганцев собрались их сослуживцы и родные, а также представители общественности.
В память об уроженцах Кабардино-Балкарии, погибших на полях сражений в Афганистане, зажгли 54 свечи. Участники акции по традиции почтили память ушедших минутой молчания и возложили к монументу цветы.
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