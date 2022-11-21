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В Нальчике прошла акция по сдаче крови

В Нальчике прошла акция по сдаче крови

21.11.2022 | 16:12
В Нальчике на площади 400-летия сегодня работал передвижной донорский пункт. Это был заключительный этап всероссийской акции “Культурный код донора”. Длилась она весь год, и одна из целей – вовлечь работников культуры в донорское движение. Мобильный пункт побывал во всех районах Кабардино-Балкарии. По данным Станции переливания, в 2022-м организовали около трех десятков выездов по республике. Желающие могли поделиться частичкой своего здоровья. А вот артисты Кабардино-Балкарии в честь завершения акции “Культурный код донора” подготовили концертную программу.   https://t.me/vestikbr
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