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В Нальчике прошла акция по профилактике интернет‑мошенничества

В Нальчике прошла акция по профилактике интернет‑мошенничества

01.08.2026 | 11:00
В Нальчике полицейские провели акцию по профилактике интернет-мошенничества. Сотрудники патрульно-постовой службы вышли в парки и другие людные места, чтобы еще раз рассказать о новых схемах обмана. Горожан предупредили: аферисты все чаще звонят по видеосвязи, надевают форменную одежду и представляются сотрудниками банков и силовых структур. Запугивают и заставляют переводить деньги на так называемые безопасные счета. Еще одна угроза – массовые смс-атаки: жертву заваливают сообщениями, чтобы вызвать панику и выманить личные данные. Полицейские напомнили: никаких безопасных счетов не существует. Если звонок подозрительный – кладите трубку. Всем участникам акции раздали памятки с правилами безопасности.   https://t.me/vestikbr
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