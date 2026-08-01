В Нальчике прошла акция по профилактике интернет‑мошенничества

В Нальчике полицейские провели акцию по профилактике интернет-мошенничества. Сотрудники патрульно-постовой службы вышли в парки и другие людные места, чтобы еще раз рассказать о новых схемах обмана.
Горожан предупредили: аферисты все чаще звонят по видеосвязи, надевают форменную одежду и представляются сотрудниками банков и силовых структур. Запугивают и заставляют переводить деньги на так называемые безопасные счета.
Еще одна угроза – массовые смс-атаки: жертву заваливают сообщениями, чтобы вызвать панику и выманить личные данные. Полицейские напомнили: никаких безопасных счетов не существует. Если звонок подозрительный – кладите трубку. Всем участникам акции раздали памятки с правилами безопасности.
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