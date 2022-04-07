В Нальчике прошла акция "10 тысяч шагов к жизни"

Сегодня, в Атажукинском парке, во Всемирный день здоровья министр здравоохранения КБР, сотрудники минздрава и более двухсот медиков из всех медучреждений г. Нальчика приняли участие в акции «10000 шагов к жизни», сообщает пресс-служба Минздрава КБР. В мероприятии также приняли участие председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, депутаты, представители общественных организаций и партий, студенты медики-волонтеры, жители и гости города. После разминки был дан старт марафону, который возглавил Рустам Калибатов и начальник «Бюро судебно-медицинской экспертизы» минздрава КБР Алихан Мичукаев. Участники акции прошли маршрут протяженностью 8 километров – от входа в Атажукинский парк до Курортного зала и обратно. По ходу маршрута желающим раздавали воду, измеряли давление. На финише каждый получил сертификат участника. Всего в акции приняло участие более 500 человек. Руководитель региональной общественной организации «Лига здоровья нации» Зарета Камбачокова отметила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, человек, который проходит менее 5000 шагов в день, ведёт малоподвижный образ жизни. «Активным можно назвать образ жизни человека, который проходит 10 000 шагов в день. Поэтому мы и стремимся к планке 10 000 шагов. Но всегда важно помнить, что у каждого свой рекорд. Не нужно гнаться за количеством, нужно проходить то расстояние, которое позволяет ваш организм, и делать это с удовольствием», - добавила Камбачокова. Организаторы мероприятия - Члены региональной общественной организации «Лига здоровья нации», Медицинский факультет КБГУ им Х.М. Бербекова, Министерство здравоохранения КБР, местная Администрация г. Нальчик, а также филиал ООО «Капитал МС». Отметим, что акция "10 000 шагов к жизни" проходит во всех субъектах РФ и призвана поддержать движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах страны.