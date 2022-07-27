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В Нальчике прошла агитационная акция для тех, кто готов пополнить ряды Вооруженных сил России

В Нальчике прошла агитационная акция для тех, кто готов пополнить ряды Вооруженных сил России

27.07.2022 | 15:48
Сделай свой выбор! Информационно-агитационная акция “Военная служба по контракту” состоялась сегодня в Нальчике. Провели ее на площадке возле одного из крупных торговых центров города. Это часть всероссийской кампании, которую организовало министерство обороны. Для жителей республики открыли информационную точку, где на вопросы отвечали представители военного ведомства – разъясняли порядок поступления на службу по контракту, говорили о ее преимуществах и льготах. Здесь развернули сценическую площадку, на которой патриотические песни исполняли известные в республике артисты. https://t.me/vestikbr
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