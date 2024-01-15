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В Нальчике прошел юношеский турнир по дзюдо памяти Альберта Майсурадзе

В Нальчике прошел юношеский турнир по дзюдо памяти Альберта Майсурадзе

15.01.2024 | 15:45
На татами спорткомплекса «Нальчик» хотели попасть многие команды. В итоге в «Мемориале Альберта Майсурадзе» решали участвовать больше 200 спортсменов из разных уголков республики. Им предстояло разыграть 10 комплектов наград. Альберт Майсурадзе воспитал целую плеяду мастеров дзюдо и самбо, которые не раз побеждали на республиканских и всероссийских соревнованиях. На состязания памяти тренера собрались младшие юноши 2012-го года рождения, которые увлечены дзюдо, а в Кабардино-Балкарии это один из самых популярных видов спорта: во многих школах открываются секции, работают филиалы специализированных школ. Развитие здоровых спортивных амбиций, соревновательный опыт, уважение к прошлому – вот результаты, которые принесло атлетам участие в «Мемориале Альберта Майсурадзе». Ну и конечно, заслуженные награды.   https://t.me/vestikbr
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