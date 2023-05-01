В Нальчике прошел Всероссийский субботник

К парку 100-летия Кабардино-Балкарии пришли волонтеры, работники ведомств и предприятий, бизнесмены. Все они собрались, чтобы участвовать во всероссийском субботнике. Проходит он в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Сам парк 100-летия республики создали по программе обустройства городской среды. Он стал одной из достопримечательностей Нальчика и местом притяжения жителей. Здесь создали аллеи, игровую зону, построили выставочный павильон. В ходе субботника территорию очищали от сорняков и мелкого мусора… Уборку устроили еще в одной зоне отдыха – в сквере «Курортном». Здесь есть скамейки и площадка для детей, но основная достопримечательность – большая круглая беседка.
Субботник провели на более чем 10-ти общественных территориях Нальчика. Мусор вывозили на полигон на нескольких машинах. Свыше 700 неравнодушных граждан участвовали в уборке города, в котором живут.
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