В Нальчике прошел Всероссийский мастерский турнир по грепплингу

На ковре спорткомплекса КБГУ мерялись силами свыше 200 единоборцев – участников всероссийского турнира среди детей, юниоров юношей и взрослых по грепплингу.
Организатор турнира – руководитель профильной республиканской федерации Руслан Шухостанов отмечает, что этот вид борьбы взял на Северном Кавказе хороший старт. В числе воспитанников тренера – победители и призеры всероссийских и международных соревнований по грепплингу, боям без правил и панкратиону. К примеру, ученик Шухостанова Мухамед Урусов 21-м году стал чемпионом мира в этом виде спорта.
Грепплинг создали на основе наиболее эффективных техник бразильского джиу-джитсу, вольной борьбы, боевого самбо и дзюдо. Все участники должны выходить в одинаковой одежде без дополнительных аксессуаров. Время одного поединка редко превышает 4-5 минут
Поединки между спортсменами младшего возраста были особенно захватывающими. По итогам турнира подавляющее большинство призовых мест во всех весовых категориях завоевали представители нашей республики.
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