В Нальчике прошел Всероссийский юношеский турнир по футболу посвященный памяти Александра Апшева





На детском стадионе в Нальчике чествовали победителей Всероссийского юношеского турнира по футболу, посвященного памяти мастера спорта Советского Союза Александра Апшева. В республике он проводится ежегодно. В этот раз участвовали 10 команд из разных регионов страны. В течении недели спортсмены демонстрировали навыки владения мячом: тактическую смекалку, технику игры. По итогам соревнований третье место заняли футболисты из Северной Осетии. Второе досталось клубу «Волгарь» из Астрахани. Первое завоевала академия «Динамо» из Махачкалы. Победителей и призёров наградили дипломами и ценными подарками.