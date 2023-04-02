В Нальчике прошел Всероссийский инклюзивный фестиваль

2-го апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Этой дате посвящён Всероссийский инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Форум собрал множество гостей в Государственном концертном зале в Нальчике.
Взрослые и дети с аутизмом видят мир и ощущают себя в нём иначе, чем другие, нуждаются в понимании и особенной поддержке. Фестиваль объединил государственные и общественные организации, помогающие таким людям.
Большая часть детей с аутизмом, зарегистрированных в Кабардино-Балкарии получают образование в детских садах, школах и интернатах. Таких организаций в регионе 94.
За многолетний добросовестный труд ведомственными грамотами в этот день были награждены более 20 педагогов и специалистов коррекционных школ республики.
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