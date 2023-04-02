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В Нальчике прошел Всероссийский инклюзивный фестиваль

В Нальчике прошел Всероссийский инклюзивный фестиваль

02.04.2023 | 18:57
2-го апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Этой дате посвящён Всероссийский инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Форум собрал множество гостей в Государственном концертном зале в Нальчике. Взрослые и дети с аутизмом видят мир и ощущают себя в нём иначе, чем другие, нуждаются в понимании и особенной поддержке. Фестиваль объединил государственные и общественные организации, помогающие таким людям. Большая часть детей с аутизмом, зарегистрированных в Кабардино-Балкарии получают образование в детских садах, школах и интернатах. Таких организаций в регионе 94. За многолетний добросовестный труд ведомственными грамотами в этот день были награждены более 20 педагогов и специалистов коррекционных школ республики.   https://t.me/vestikbr
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