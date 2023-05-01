В Нальчике прошел восьмой межрегиональный турнир по кудо «Кубок Эльбруса»

На турнире по кудо «Кубок Эльбруса» на арену спорткомплекса «Нальчик» вышли около ста участников. Они приехали из Ставропольского края, Дагестана, Саратовской области и Кабардино-Балкарии. Открывали состязания самые юные – от 6 до 11 лет. Во второй день выступали те, кто старше – вплоть до 17 лет. Спортивный сезон у ребят сейчас заканчивается, и это для них заключительный турнир перед отдыхом.
Леониду Корневу со Ставрополья 13. Он занимается кудо уже два года и за это время участвовал в нескольких турнирах, которые проводили в округе.
Здесь нет весовых и возрастных категорий. У спортсменов рассчитывают индекс силы – суммируют рост и вес. А основной поединок длится три минуты. Чемпионами от нашей республики в итоге стали Идан Борсов, Тембулат Губжоков, Дамир Замбатов – в различных индексах. Они войдут в состав сборной региона по кудо. Первое место по количеству побед завоевал нальчикский клуб «Предатор».
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