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В Нальчике прошел восьмой межрегиональный турнир по кудо «Кубок Эльбруса»

В Нальчике прошел восьмой межрегиональный турнир по кудо «Кубок Эльбруса»

01.05.2023 | 18:53
На турнире по кудо «Кубок Эльбруса» на арену спорткомплекса «Нальчик» вышли около ста участников. Они приехали из Ставропольского края, Дагестана, Саратовской области и Кабардино-Балкарии. Открывали состязания самые юные – от 6 до 11 лет. Во второй день выступали те, кто старше – вплоть до 17 лет. Спортивный сезон у ребят сейчас заканчивается, и это для них заключительный турнир перед отдыхом. Леониду Корневу со Ставрополья 13. Он занимается кудо уже два года и за это время участвовал в нескольких турнирах, которые проводили в округе. Здесь нет весовых и возрастных категорий. У спортсменов рассчитывают индекс силы – суммируют рост и вес. А основной поединок длится три минуты. Чемпионами от нашей республики в итоге стали Идан Борсов, Тембулат Губжоков, Дамир Замбатов – в различных индексах. Они войдут в состав сборной региона по кудо. Первое место по количеству побед завоевал нальчикский клуб «Предатор».   https://t.me/vestikbr
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