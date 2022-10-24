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В Нальчике прошел вечер творческой молодежи

В Нальчике прошел вечер творческой молодежи

24.10.2022 | 09:36
«Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте», вечер творческой молодежи под таким названием прошёл в республиканской юношеской библиотеке имени Мечиева. Приглашенные гости – первокурсники Кабардино-Балкарского автодорожного колледжа. Для них сотрудники музея собрали произведения классиков русской живописи и поэзии, вдохновлённые красотой осенней природы, в небольшую презентацию. А студенты института искусств подготовили концертную программу. В неё вошли популярные романсы. Встреча прошла в рамках проекта «Свободная сцена». Он проводится в республиканской юношеской библиотеке с 2013 года и включает в себя ежемесячные тематические творческие вечера.   https://t.me/vestikbr
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