В Нальчике прошел вечер творческой молодежи

«Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте», вечер творческой молодежи под таким названием прошёл в республиканской юношеской библиотеке имени Мечиева.
Приглашенные гости – первокурсники Кабардино-Балкарского автодорожного колледжа. Для них сотрудники музея собрали произведения классиков русской живописи и поэзии, вдохновлённые красотой осенней природы, в небольшую презентацию. А студенты института искусств подготовили концертную программу. В неё вошли популярные романсы.
Встреча прошла в рамках проекта «Свободная сцена». Он проводится в республиканской юношеской библиотеке с 2013 года и включает в себя ежемесячные тематические творческие вечера.
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