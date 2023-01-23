В Нальчике прошел урок мужества, посвященный маршалу авиации Александру Покрышкину

В Кабардино-Балкарии вспоминают тех, кто 80 лет назад освободил республику от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня урок мужества провели в Нальчике у Вечного огня.
Акцию приурочили к 110-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина. Он был первый, кто в ходе Великой Отечественной был трижды удостоен звания Героя Советского Союза. Летчику-истребителю принадлежит больше полусотни боевых побед.
Урок мужества организовало республиканское отделение ДОСААФ России. В нем участвовали общественники, воспитанники военно-патриотических клубов и просто неравнодушные жители.
Здесь же, у Вечного огня, памятные медали вручили юнармейцам, которые отличились в школе и во внеучебной жизни. Такие же награды передали их наставникам…
Акция памяти открыла месячник оборонно-массовой работы. Уроки мужества для школьников и молодежи будут проводить регулярно вплоть до 23 февраля.
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