В Нальчике прошел творческий вечер, посвящённый 70-летнему юбилею книгоиздателя Виктора Котлярова

В эти дни писатель, журналист и книгоиздатель Виктор Котляров отмечает 70-летний юбилей. В Государственном концертном зале организовали его творческий вечер.
В писательском портфеле Виктора Котлярова в общей сложности – 70 книг. Они написаны в соавторстве с супругой Марией. Все произведения – о Кабардино-Балкарии: ее истории, этнографии, заповедных уголках. Всего же издательство Котляровых за три десятилетия выпустило примерно три с половиной тысячи книг.
То, что делает супружеская чета, иначе как подвижничеством не называют: исследователи воссоздают облик региона, по крупицам собирая и анализируя драгоценные сведения...
На творческом вечере показали отрывки из телефильмов, в создании которых участвовал юбиляр. Для гостей вечера подготовили самые лучшие подарки – книги, в том числе фотоальбомы большого формата.
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