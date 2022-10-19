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В Нальчике прошел творческий вечер, посвящённый 70-летнему юбилею книгоиздателя Виктора Котлярова

В Нальчике прошел творческий вечер, посвящённый 70-летнему юбилею книгоиздателя Виктора Котлярова

19.10.2022 | 09:48
В эти дни писатель, журналист и книгоиздатель Виктор Котляров отмечает 70-летний юбилей. В Государственном концертном зале организовали его творческий вечер. В писательском портфеле Виктора Котлярова в общей сложности – 70 книг. Они написаны в соавторстве с супругой Марией. Все произведения – о Кабардино-Балкарии: ее истории, этнографии, заповедных уголках. Всего же издательство Котляровых за три десятилетия выпустило примерно три с половиной тысячи книг. То, что делает супружеская чета, иначе как подвижничеством не называют: исследователи воссоздают облик региона, по крупицам собирая и анализируя драгоценные сведения... На творческом вечере показали отрывки из телефильмов, в создании которых участвовал юбиляр. Для гостей вечера подготовили самые лучшие подарки – книги, в том числе фотоальбомы большого формата.   https://t.me/vestikbr
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