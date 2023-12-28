В Нальчике прошел турнир по шахматам

Турнир «Шах и Мат» начали необычно: к участникам с поздравлениями обратились Дед Мороз и Снегурочка. Они пожелали всем счастливого Нового Года и удачи на соревнованиях… Шахматы – прекрасный способ подумать и в то же время укрепить дружеские взаимоотношения, говорили организаторы.
В интеллектуальном состязании участвовали три десятка детей. Это ученики первых-четвертых классов. Они продемонстрировали терпение, смекалку и внимание.
Очень рад тому, что в соревнованиях участвуют несколько его воспитанников, педагог дополнительного образования Алим Нагоев.
Для некоторых ребят участие в турнире – первое большое спортивное событие. И шахматисты, и болельщики получили заряд бодрости и хорошего настроения.
https://t.me/vestikbr