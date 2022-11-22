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В Нальчике прошел турнир по самбо среди юношей под девизом «Спорт против наркотиков»

В Нальчике прошел турнир по самбо среди юношей под девизом «Спорт против наркотиков»

22.11.2022 | 13:33
В Нальчике прошел турнир по самбо среди юношей под девизом «Спорт против наркотиков», сообщает пресс-служба МВД по КБР. Турнир состоялся в рамках операции «Дети России – 2022». Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике приняли участие в проведении республиканского турнира по самбо среди юношей 2007-2009 г.р, проходившего в рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022», под девизом «Спорт против наркотиков!» на базе спортивного комплекса «Нальчик». На церемонии открытия участников состязаний приветствовала старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балканской Республике подполковник полиции Ирина Давыдова. - Никогда не связывайте свою жизнь с наркотиками, а все споры и конфликты между собой решайте с помощью честных и открытых поединков на татами, подчеркнула она. Затем начались увлекательные зрелищные схватки, за юных борцов горячо болели многочисленные зрители и родители. Напряжённые и захватывающие поединки никого не оставили равнодушными. В рамках мероприятия с участниками проведена беседа, направленная на предотвращение вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Победителям соревнований вручены грамоты и медали соответствующих степеней.
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