В Нальчике прошел турнир по самбо «Кубок Первых»

18.12.2023 | 22:23
В Нальчике сегодня прошел межрегиональный турнир по самбо «Кубок Первых». Участвовали юноши от 14 до 16-ти лет из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Приурочили соревнования ко Дню работника органов безопасности России. Отмечают его 20-го декабря. Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставрополье, Чечня, Кабардино-Балкария… За право быть первыми боролись представители семи регионов. Свыше ста молодых людей, для многих – это отправная точка в профессиональный спорт. За техникой самбистов наблюдали тренеры российской сборной. Организовали турнир представители регионального отделения «Движения первых» и Федерация самбо республики. Кубок посвятили Дню работника органов безопасности России, который отмечают 20-го декабря. Победителей определили в девяти весовых категориях. Кубок решили проводить ежегодно... Сегодня же на площадке турнира представители министерства по делам молодежи, регионального отделения «Движения первых» и Федерации самбо подписали соглашение о сотрудничестве. Договорились помогать друг другу в воспитании и дополнительном образовании детей и молодежи. А гостей – представителей силовых структур, администраций городов и районов, ветеранских объединений – пригласили к участию в акции «Елка желаний» – в помощь воспитанникам домов-интернатов Кабардино-Балкарии, а также социальных учреждений подшефных территорий.   https://t.me/vestikbr
