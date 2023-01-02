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В Нальчике прошел торжественный вечер в честь 50-летия заслуженного артиста КБР Тимура Лосанова

В Нальчике прошел торжественный вечер в честь 50-летия заслуженного артиста КБР Тимура Лосанова

02.01.2023 | 22:10
Презентация новых песен и поздравления с юбилеем… Сегодня в Кабардинском госдрамтеатре имени Али Шогенцукова чествовали заслуженного артиста Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ингушетии и Северной Осетии Тимура Лосанова. Торжественный вечер посвятили 50-летию музыканта. Автор-исполнитель соединяет звучание традиционной адыгской гармоники с современными стилями. В результате рождаются необычные, ни на что не похожие мелодии. Сегодня на концерте презентовали 10 песен из нового альбома. Состоялся и показ клипа, созданного совместными усилиями самого юбиляра и нашего телеканала. Для гостей со сцены Тимур Лосанов исполнил песню “Си уарада”. Поздравления в адрес артиста звучали сегодня и от гостей из Карачаево-Черкессии, Адыгеи и Северной Осетии.   https://t.me/vestikbr
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