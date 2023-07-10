В Нальчике прошел спортивный фестиваль «Семейная команда»

Приурочили его ко Дню семьи, любви и верности, отмечали который 8-го июля. Форум проходил по всей стране. В Кабардино-Балкарии его поддержали активисты регионального отделения Российского движения детей и молодежи.
Участники собрались на территории 33-й школы. Фестиваль открыли в торжественной обстановке: под гимны России и Кабардино-Балкарии подняли государственные флаги. На церемонии собравшимся еще раз напомнили о традиционных нравственных устоях и духовных ценностях нашей страны.
На несколько часов школьный стадион превратили в состязательный полигон: часть команд соревновалась в беге на время, кто-то занимался пробежками с мячом.
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