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В Нальчике прошел спортивный фестиваль для детей с ограничениями по здоровью

В Нальчике прошел спортивный фестиваль для детей с ограничениями по здоровью

28.12.2022 | 16:42
Фестиваль “Преодолей себя” провели в Нальчике. В нем приняли участие дети с ограничениями по здоровью. На площадке собрались около сотни человек, все они – ученики школ республики и воспитанники домов-интернатов. На торжественном открытии выступили почетные гости, ну а после приступили к соревнованиям. В организации участвовала Детская академия творчества “Солнечный город”, а также профильные ведомства. Прыжки в длину с места, передача эстафеты на скорость и отжимания… Это лишь часть упражнений, которые выполнили юные спортсмены. В конце турнира всем участникам вручили сертификаты.   https://t.me/vestikbr
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