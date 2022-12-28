В Нальчике прошел спортивный фестиваль для детей с ограничениями по здоровью

Фестиваль “Преодолей себя” провели в Нальчике. В нем приняли участие дети с ограничениями по здоровью. На площадке собрались около сотни человек, все они – ученики школ республики и воспитанники домов-интернатов.
На торжественном открытии выступили почетные гости, ну а после приступили к соревнованиям. В организации участвовала Детская академия творчества “Солнечный город”, а также профильные ведомства.
Прыжки в длину с места, передача эстафеты на скорость и отжимания… Это лишь часть упражнений, которые выполнили юные спортсмены. В конце турнира всем участникам вручили сертификаты.
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