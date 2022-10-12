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В Нальчике прошел спектакль в постановке Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац

В Нальчике прошел спектакль в постановке Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац

12.10.2022 | 10:56
Спектакль по мотивам знаменитой баллады… В Музыкальном театре юным зрителям республики представили постановку «Королевский бутерброд». Перед школьниками выступили артисты Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац. В Кабардино-Балкарию они приехали по федеральной программе министерства культуры России «Большие гастроли». Английская сказка в пересказе Самуила Маршака пленила зрителей комизмом ситуаций и обаянием персонажей. Особенной любовью пользовалась главная героиня – Королевская Корова... Оперный спектакль в Нальчике показали дважды. В зале был аншлаг. «Королевским бутербродом» московские артисты не ограничились – сыграли еще и «Дюймовочку» по сказке Андерсена.   https://t.me/vestikbr
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