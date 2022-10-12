В Нальчике прошел спектакль в постановке Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац

Спектакль по мотивам знаменитой баллады… В Музыкальном театре юным зрителям республики представили постановку «Королевский бутерброд». Перед школьниками выступили артисты Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац.
В Кабардино-Балкарию они приехали по федеральной программе министерства культуры России «Большие гастроли». Английская сказка в пересказе Самуила Маршака пленила зрителей комизмом ситуаций и обаянием персонажей. Особенной любовью пользовалась главная героиня – Королевская Корова... Оперный спектакль в Нальчике показали дважды. В зале был аншлаг.
«Королевским бутербродом» московские артисты не ограничились – сыграли еще и «Дюймовочку» по сказке Андерсена.
https://t.me/vestikbr