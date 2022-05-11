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В Нальчике прошел шахматный блиц-турнир «Мемориал Мажмудина Кармова»

В Нальчике прошел шахматный блиц-турнир «Мемориал Мажмудина Кармова»

11.05.2022 | 22:27
Всю свою жизнь он посвятил развитию шахмат в регионе. Так друзья и коллеги говорят о Мажмудине Кармове – бывшем почетном президенте Федерации шахмат и шашек Кабардино-Балкарии, тренере высшей категории. Чемпионом республики он впервые стал в 72-м. В дальнейшем повторил успех больше 20-ти раз! О Мажмудине Кармове отзываются как об успешном организаторе турниров разного уровня и как о прекрасном семьянине. Не стало заслуженного работника физкультуры и спорта два года назад. «Мемориал Мажмудина Кармова» проводят по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени – пять минут на партию с добавлением трех секунд на ход, начиная с первого. Состав участников – разновозрастный. Это тот случай, когда рядом с маститыми игроками за шахматным столом пробуют свои силы совсем юные. В шахматных баталиях участвовали больше ста человек. В итоге Денис Иращенков из Ставрополя занял третье место. На второй ступени – Фатима Шахмурзова из Кабардино-Балкарии. А победителем стал нальчанин Александр Козак, набравший девять с половиной очков из 11-ти возможных.  
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