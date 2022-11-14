В Нальчике прошел Северо-Кавказский этап Всероссийских студенческих Игр боевых искусств

Северо-Кавказский этап Всероссийских студенческих игр боевых искусств стартовал под государственные гимны России и Кабардино-Балкарии. К открытию организаторы подготовили концерт – с танцами и музыкой, под которую свои умения демонстрировали воспитанники республиканских клубов боевых искусств.
Всероссийские студенческие игры боевых искусств в СКФО проходят уже пятый год по инициативе Северо-Кавказского государственного института искусств. Грантовую поддержку оказывает Росмолодежь.
В Нальчике турнир собрал около 400 спортсменов из всех регионов Северного Кавказа. Соревновались в шести видах единоборств. Это различные направления карате, сумо, масс-реслинг… Участвовали не только студенты, но и подростки. Для старшеклассников организовали первенство.
Для детей от шести до 12 лет провели фестиваль боевых искусств. Несмотря на столь юный возраст, борьба за победу среди участников развернулась нешуточная.
Детей и подростков пригласили участвовать в студенческих Играх боевых искусств, чтобы те могли испытать свои силы, заявить о себе и поближе познакомиться с соперниками. Сейчас организаторы работают над тем, чтобы сделать турнир мастерским.
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