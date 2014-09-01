В Нальчике прошел семинар, посвященный новым поколениям и их духовному росту





Сформировать общероссийскую гражданскую идентичность у молодежи Северного Кавказа. Это одна из задач проекта «Точки роста», который разработали религиозная организация «Международная исламская миссия» и Всероссийский межнациональный союз молодежи. Семинар, посвященный новым поколениям и их духовному росту, провели в Нальчике. Содействие оказали Мингражданнац и министерство просвещения республики. В качестве экспертов пригласили представителей различных религиозных конфессий, ученых и общественников. В диалоге также участвовали финалисты конкурса «Лидеры России» и студенты. Говорили о культурных аспектах и исламской этике, развитии гражданских и лидерских качеств у молодежи. Мы ощущаем ответственность перед молодыми людьми. Мы очень хотим, чтобы молодые люди которые сегодня в основной своей массе являются верующими людьми, они оставались в своей вере, оставаясь добропорядочными верующими. Были достойными гражданами нашей Родины, нашего государства, рассказал Шафиг Пшихачев — председатель Централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия»

Семинары в рамках проекта «Точки роста» уже прошли в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Вслед за Кабардино-Балкарией их примут Ставрополье и Карачаево-Черкесия.