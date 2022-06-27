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В Нальчике прошел семинар по проблемам беспризорности и девиантного поведения в молодежной среде

В Нальчике прошел семинар по проблемам беспризорности и девиантного поведения в молодежной среде

27.06.2022 | 16:58
В Минпросвещения КБР обсудили, как решать проблемы беспризорности и социально опасного поведения в молодежной среде. В семинаре участвовали эксперты со всего Северного Кавказа. Дискуссию организовало республиканское министерство просвещения и науки. Здесь собрались представители органов власти, правоохранительных структур, общественности и духовенства. Их цель – найти действенные способы профилактики неприемлемого поведения среди детей, подростков и молодежи, а также укрепить межрегиональное и межведомственное взаимодействие в этой сфере. Участники обсудили психологические причины отклонений в поведении подростков, а также роль школы и родителей в том, чтобы не допустить таких проявлений. На семинаре представили наиболее успешные практики работы с трудными детьми.   https://t.me/vestikbr
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