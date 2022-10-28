В Нальчике прошел семинар для педагогов, на котором обсудили школьные обучающие программы всех уровней и их роль в создании единого образовательного пространства России.
В качестве экспертов из Москвы приехала представительная группа сотрудников Института стратегии развития образования. При их участии открыли шесть дискуссионных площадок. По данным регионального Минпросвещения, общее число участников – больше 700, в том числе из соседних регионов. Говорили, в частности, о том, как воплощать в жизнь новые федеральные государственные образовательные стандарты.
Участники дискуссии остановились на частных вопросах начального, основного и среднего общего образования. Педагогам и руководителям школ предложили рассказать о сложностях в реализации новых постулатов, чтобы в ходе дискуссии найти пути решения вопросов, которые возникают в их каждодневной работе.
https://t.me/vestikbr