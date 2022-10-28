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В Нальчике прошел семинар для педагогов

В Нальчике прошел семинар для педагогов

28.10.2022 | 22:34
В Нальчике прошел семинар для педагогов, на котором обсудили школьные обучающие программы всех уровней и их роль в создании единого образовательного пространства России. В качестве экспертов из Москвы приехала представительная группа сотрудников Института стратегии развития образования. При их участии открыли шесть дискуссионных площадок. По данным регионального Минпросвещения, общее число участников – больше 700, в том числе из соседних регионов. Говорили, в частности, о том, как воплощать в жизнь новые федеральные государственные образовательные стандарты. Участники дискуссии остановились на частных вопросах начального, основного и среднего общего образования. Педагогам и руководителям школ предложили рассказать о сложностях в реализации новых постулатов, чтобы в ходе дискуссии найти пути решения вопросов, которые возникают в их каждодневной работе.   https://t.me/vestikbr
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