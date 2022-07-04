В Нальчике прошел рок-фестиваль “Горные риффы”

Четыре года артисты и фанаты ждали, когда представится возможность собраться вместе, чтобы сыграть и послушать любимый рок. Первый фестиваль “Горные риффы” провели в Нальчике в 2018-м. Потом случился незапланированный перерыв по разным причинам. И вот наконец музыканты и слушатели – вместе. Зрителей не остановила даже непогода.
В Зеленом театре выступили больше десяти коллективов и солистов. Направления самые разные – от тяжелого металла до легкого фолка. Среди участников – как “старожилы”, так и начинающие артисты.
Концерт продолжался, а зрители все прибывали и прибывали. В управлении культуры администрации Нальчика говорят, что по-хорошему поражены столь дружным откликом и рассчитывают на продолжение фестиваля.
Пять часов длилось представление. Зеленый театр буквально сотрясался под напором музыки и зрительской поддержки.
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