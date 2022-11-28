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В Нальчике прошел республиканский турнир по шахматам памяти Александра Дьяченко

В Нальчике прошел республиканский турнир по шахматам памяти Александра Дьяченко

28.11.2022 | 16:28
Александр Дьяченко прожил яркую и насыщенную жизнь: больше полувека был коммунистом, работал в партийных органах. А в свободное время увлекался шахматами: неоднократно становился чемпионом Елабуги и Набережных Челнов, когда проживал в Татарстане. Последние три десятилетия провел в Кабардино-Балкарии. В память об Александре Дьяченко в Нальчике решили провести спортивный турнир. С инициативой вышла его дочь – общественный деятель Алена Чернова. К соревнованиям приступили 14 команд – от всех муниципалитетов Кабардино-Балкарии. В составе каждой по три игрока – мужчина, женщина и подросток. Попробовать свои силы решили больше четырех десятков шахматистов, среди которых как чемпионы прошлых лет, так и начинающие игроки. Турнир организовали в соответствии с правилами ФИДЕ по круговой системе. Все заявленные игроки провели по 13 партий. По итогам соревнований на третьем месте оказалась команда Терека, на втором – шахматисты Терского района. Ну а победителями стали нальчане. Всем призерам вручили дипломы, кубки и медали от регионального отделения КПРФ, а также подарки на память о турнире.   https://t.me/vestikbr
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