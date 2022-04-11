В Нальчике прошел республиканский конкурс по избирательному праву «Электоральный диктант»

Многие старшеклассники пришли в этот день в КБГУ, чтобы участвовать в республиканском конкурсе по избирательному праву и избирательному процессу. Всего – больше 500 человек. Для них это и проверка знаний, и возможность заработать дополнительные баллы, которые пригодятся при поступлении в вуз. Проводить такие конкурсы – идея Избирательной комиссии республики, ведь для юношей и девушек, часть из которых уже получили паспорта, участие в выборных кампаниях станет неотъемлемой частью жизни. О правилах «Электорального диктанта» рассказала секретарь Избиркома Наталья Беспалова. Школьникам предложили 30 заданий: 25 – с открытыми и закрытыми вопросами и еще пять ситуационных задач. В каждой категории определят победителей и призеров. Результаты станут известны до 20 апреля, их опубликуют на сайтах Избиркома и КБГУ. Наградят лучших знатоков в торжественной обстановке в Избирательной комиссии республики.