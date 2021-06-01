В Нальчике прошел региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям!»





В Нальчике прошел региональный этап конкурса среди работников дополнительного образования. В состязании, которое назвали «Сердце отдаю детям!», приняли участие десятки преподавателей по самым разным направлениям. За победу в региональном этапе всероссийского конкурса боролись около 30-ти педагогов дополнительного образования из всех районов Кабардино-Балкарии. Перед началом состязаний – торжественная церемония открытия. Сами состязания проходили по шести направлениям – естественнонаучное, техническое и социально-гуманитарное, а также художественное, физкультурно-спортивное и «Профессиональный дебют». По итогам конкурса в каждой номинации распределили призовые места. В числе победителей оказалась Марианна Ахумашева — педагог дополнительного образования из Терского района. Еще один педагог из Терского района, Анзор Казиев, также будет рекомендован к участию во всероссийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям!». Победителями в своих номинациях стали Ольга Каткова из Прохладного, Даниил Шкадаков и Сания Гусейнова из Тырныауза. Столицу Кабардино-Балкарии представит Лилия Добросердова.