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В Нальчике прошел региональный этап «Зарницы»

В Нальчике прошел региональный этап «Зарницы»

13.06.2023 | 16:11
Республиканский этап «Зарницы» открыли в 33-й нальчикской школе. Эта игра зародилась в нашей стране в 67-м году: пионеры тогда делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта. Состязания стали частью начальной военной подготовки. Современных участников «Зарницы» – а это 13 муниципальных команд и кадеты из трех специализированных интернатов – напутствовали представители ДОСААФ, военного комиссариата, общественных организаций и различных ведомств. Больше десяти испытаний предстояло пройти участникам игр. В конкурсе «Статен в строю, силен в бою» ребята демонстрировали умение перестраиваться на месте и в движении, выполнять повороты, маршировать строем. Ребята преодолели несколько рубежей: стреляли из пневматической винтовки, подтягивались на перекладине, показывали умения обезопасить себя в случае химической угрозы и оказать первую медицинскую помощь… В итоге победителем республиканского этапа «Зарницы» стала команда Черекского района, терчане – на втором месте, а следом – жители Нальчика. Среди кадетских интернатов вперед вырвались воспитанники второй школы, которая находится в Бабугенте.   https://t.me/vestikbr
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