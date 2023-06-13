В Нальчике прошел региональный этап «Зарницы»

Республиканский этап «Зарницы» открыли в 33-й нальчикской школе. Эта игра зародилась в нашей стране в 67-м году: пионеры тогда делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта. Состязания стали частью начальной военной подготовки. Современных участников «Зарницы» – а это 13 муниципальных команд и кадеты из трех специализированных интернатов – напутствовали представители ДОСААФ, военного комиссариата, общественных организаций и различных ведомств.
Больше десяти испытаний предстояло пройти участникам игр. В конкурсе «Статен в строю, силен в бою» ребята демонстрировали умение перестраиваться на месте и в движении, выполнять повороты, маршировать строем.
Ребята преодолели несколько рубежей: стреляли из пневматической винтовки, подтягивались на перекладине, показывали умения обезопасить себя в случае химической угрозы и оказать первую медицинскую помощь… В итоге победителем республиканского этапа «Зарницы» стала команда Черекского района, терчане – на втором месте, а следом – жители Нальчика. Среди кадетских интернатов вперед вырвались воспитанники второй школы, которая находится в Бабугенте.
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