В Нальчике прошел региональный этап всероссийской военно-спортивной игры “Зарница”

Состязания в стрельбе, метании гранаты, строевой и физической подготовке... Региональный этап всероссийской военно-спортивной игры “Зарница” прошел в Нальчике. Полтора десятка команд боролись за кубок соревнований.
Вот уже больше полувека каждый год по всей стране проводят детско-юношескую военно-спортивную игру “Зарница”. На этот раз на региональном этапе собрались 15 команд из всех муниципалитетов республики. Возраст участников – от 13 до 15 лет.
Основная задача игр – разносторонне развивать молодых людей, прививать им любовь к Родине и в то же время готовить к службе в рядах Вооруженных сил.
В течение четырех часов школьники состязались в стрельбе, метании гранаты, строевой и физической подготовке, сборке-разборке автомата, а также в знании истории России. В итоге триумфатором регионального этапа стала команда аушигерской школы.
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