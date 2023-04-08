В Нальчике прошел региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика»

Ученица девятой нальчикской школы Сафия Кумышева посвящает себя искусству художественного слова третий год. В конкурсе юных чтецов «Живая классика» уже участвовала. В этом году пробует свои силы вновь. В будущем хочет развить в себе ораторские способности и стать дипломатом или журналистом.
Около 40 человек съехались в Нальчик на региональный этап «Живой классики». Все они – победители отборов в муниципалитетах. Для выступлений на уровне республики подготовили отрывки из произведений российских и зарубежных писателей.
Любопытная особенность конкурса этого года в том, что исполнители в основном читали дольше отведенных минут: хотелось, чтобы звучала классика! А произведения были самые разные – от бытовой прозы Михаила Зощенко до сказок Ганса Христиана Андерсена.
А выбрать – по регламенту – нужно было именно троих. Именно эти счастливчики отправятся на финальные выступления в детский лагерь «Артек». Третье место в итоге у Максима Клименко, второе – у Антемиркана Танашева. Победительницей признали Альфию Джантудуеву. В Крыму им предоставят возможность попасть в суперфинал и показать свои способности уже в Москве на Красной площади.
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