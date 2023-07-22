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В Нальчике прошел поэтический вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского

В Нальчике прошел поэтический вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского

22.07.2023 | 08:59
Названием стала строчка из стихотворения знаменитого советского автора «Разговор с фининспектором о поэзии». Вечер – это часть проекта Фонда «Читающий Нальчик», который действует уже второй год. Приглашают именитых писателей, а также тех, кто делает первые шаги в литературе. На этот раз собрали молодых авторов, в том числе из Северной Осетии и Дагестана. Они рассказали о себе и своих творческих поисках. Организаторы рассчитывают, что проект будет востребован у читающей публики, тем более что прийти может любой желающий. Частью поэтического вечера стали не только беседы с авторами и чтение стихов, но также и музыкальные номера.   https://t.me/vestikbr
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