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В Нальчике прошел открытый чемпионат КБР по скоростному маневрированию на легковых авто

В Нальчике прошел открытый чемпионат КБР по скоростному маневрированию на легковых авто

14.03.2022 | 16:47
В Нальчике прошел открытый чемпионат республики по скоростному маневрированию на легковых авто. Посвятили его прошедшему восьмому марта и приближающемуся Дню Победы. Организовало состязания региональное отделение ДОСААФ России. Ареной стала площадь Абхазии. Цель турнира крайне важна, подчеркнули инициаторы. Автомобилисты соревновались как в личном, так и в командном зачете. Нужно было выполнить вполне обычные, но весьма сложные в заснеженный день задания – «змейку», «парковку», «бокс»…   Справиться удалось не всем. У кого-то получилось пройти все препятствия быстро, а кто-то не смог доехать даже до круга, сбив по пути столбики разметки. В итоге переходящий кубок завоевал республиканский спортивно-технический клуб. На втором месте – команда «Ралли-Спорт». Замкнули тройку лидеров представители ДОСААФ России из Майского района.
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