home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике прошел общереспубликанский митинг в поддержку военнослужащих из Кабардино-Балкарии

В Нальчике прошел общереспубликанский митинг в поддержку военнослужащих из Кабардино-Балкарии

25.11.2022 | 16:36
Площадь 400-летия единства с Россией... Сюда пришли представители региональных политических партий, общественных организаций, молодежь. Цель единственная – выразить поддержку участникам специальной военной операции. Специальная военная операция – мера вынужденная, подчеркнули на митинге. Россия встала на защиту жителей Донбасса, которые восемь лет находились под гнетом украинского террора. России приходится противостоять не только украинскому неонацизму, но и коллективному Западу, подчеркивали выступающие, - США и их европейским союзникам. С начала специальной военной операции республика отправила на Донбасс больше 500 тонн гуманитарного груза. Помощь, в том числе машины, оборудование, технику поставляют и военнослужащим из Кабардино-Балкарии, которые защищают Отечество. Помимо федеральных, они получают и региональные выплаты. Волонтеры оказывают поддержку их родным и близким. Выступающие призвали делами выразить свою поддержку участникам специальной военной операции.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных