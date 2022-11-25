В Нальчике прошел общереспубликанский митинг в поддержку военнослужащих из Кабардино-Балкарии

Площадь 400-летия единства с Россией... Сюда пришли представители региональных политических партий, общественных организаций, молодежь. Цель единственная – выразить поддержку участникам специальной военной операции.
Специальная военная операция – мера вынужденная, подчеркнули на митинге. Россия встала на защиту жителей Донбасса, которые восемь лет находились под гнетом украинского террора.
России приходится противостоять не только украинскому неонацизму, но и коллективному Западу, подчеркивали выступающие, - США и их европейским союзникам.
С начала специальной военной операции республика отправила на Донбасс больше 500 тонн гуманитарного груза. Помощь, в том числе машины, оборудование, технику поставляют и военнослужащим из Кабардино-Балкарии, которые защищают Отечество. Помимо федеральных, они получают и региональные выплаты. Волонтеры оказывают поддержку их родным и близким.
Выступающие призвали делами выразить свою поддержку участникам специальной военной операции.
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