В Нальчике прошел моноспектакль Сергея Безрукова

И жизнь, и театр, и кино… Сергей Безруков показал в Нальчике свой знаменитый моноспектакль. В Кабардино-Балкарию актер приехал впервые. Перед выступлением он познакомился с местными художниками, природой республики и национальной кухней. В Нальчик руководитель Московского Губернского театра привез свой знаменитый моноспектакль – своеобразный автопортрет актера, сложенный из самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. В антракте Сергей Безруков поделился впечатлениями о Кабардино-Балкарии. Республика ему очень понравилась. Артист отметил, что обязательно вернется сюда, тем более, что с администрацией Нальчика пришли к соглашению о проведении в Нальчике “Эха Большого детского фестиваля”. А дальше на сцену – перевоплощаться и играть. В зале аншлаг. Зрители встречи с любимым артистом ждут с трепетом. Безрукова они знают по фильмам, а в театральном жанре артиста вживую видят впервые. Примечательно, что на спектакль пришло большое количество молодежи. Многие билеты приобрели по Пушкинской карте. Первенство в моноспектакле было отдано поэтическому жанру. Вместе с актером зрители заново открыли для себя романтику и гениальную простоту произведений Пушкина, песенное слово Есенина, трагический надрыв стихов и песен Высоцкого, вспомнили отрывки из знаменитых пьес зарубежных авторов.