home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике прошел моноспектакль Сергея Безрукова

В Нальчике прошел моноспектакль Сергея Безрукова

20.06.2022 | 22:34
И жизнь, и театр, и кино… Сергей Безруков показал в Нальчике свой знаменитый моноспектакль. В Кабардино-Балкарию актер приехал впервые. Перед выступлением он познакомился с местными художниками, природой республики и национальной кухней. В Нальчик руководитель Московского Губернского театра привез свой знаменитый моноспектакль – своеобразный автопортрет актера, сложенный из самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. В антракте Сергей Безруков поделился впечатлениями о Кабардино-Балкарии. Республика ему очень понравилась. Артист отметил, что обязательно вернется сюда, тем более, что с администрацией Нальчика пришли к соглашению о проведении в Нальчике “Эха Большого детского фестиваля”. А дальше на сцену – перевоплощаться и играть. В зале аншлаг. Зрители встречи с любимым артистом ждут с трепетом. Безрукова они знают по фильмам, а в театральном жанре артиста вживую видят впервые. Примечательно, что на спектакль пришло большое количество молодежи. Многие билеты приобрели по Пушкинской карте. Первенство в моноспектакле было отдано поэтическому жанру. Вместе с актером зрители заново открыли для себя романтику и гениальную простоту произведений Пушкина, песенное слово Есенина, трагический надрыв стихов и песен Высоцкого, вспомнили отрывки из знаменитых пьес зарубежных авторов.  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных